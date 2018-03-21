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Новости. Общество
10:47, 21 Марта 2018

Пенсионеры в Карелии научили студентов из ЮАР и Англии лепить пельмени из курицы

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Пенсионеры научили студентов из разных стран мира приготовлению традиционных русских блюд – пельменей и вареников.

Как пишет прессс-служба регионального отделения ОНФ, мастер-класс по лепке пельменей прошел в Петрозаводске. Его участниками стали около 20 ребят из Сербии, Японии, Великобритании, Марокко, ЮАР, Иордании, Афганистана и России.

После презентации по истории популярных блюд национальной русской кухни представители старшего поколения поделились своими секретами приготовления пельменей из курицы и говядины и вареников из картошки.

"Наш кулинарный мастер-класс "Кухни мира" подарил возможность студентам не только перенять опыт наших уважаемых поваров, но и наладить межнациональное общение. Ребята из разных государств познакомились и подружились за лепкой пельменей и вареников, они поделились с пенсионерами рецептами похожих блюд из теста, которые подаются в их странах. И без трудностей перевода не обошлось – студентам из ЮАР ведущим мастер-класса пришлось долго объяснять, что такое чеснокодавилка и для чего она нужна", - рассказала участник команды "Молодежки ОНФ" в Карелии Ульяна Бурлакова.

"В результате со всеми сложностями ребята справились, представителям старшего поколения активно помогали петрозаводские студенты", - добавила она.

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