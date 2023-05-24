Пенсионеры в Карелии состязались в стрельбе и дартсе

В Петрозаводске стартовала IX Летняя Спартакиада пенсионеров.

В минувшую среду, 24 мая, в ФОКе «Газпром» на Ключевой в девятый раз открылась Летняя Спартакиада пенсионеров. В ней участвуют порядка 100 спортсменов из 15 районов Карелии. Впервые соревнования финансируются за счёт средств регионального бюджета.

Спортсмены серебряного возраста в течение дня соревновались в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе и дартсе.

Как отмечает Александр Баканчук, заместитель директора Центра спортивной подготовки и организатор события, Карелия в целом довольно успешно выступает и на высшем уровне: «Традиционно у нас очень сильные пловцы, но участвуют и легкоатлеты, и теннисисты. А на этот раз благодаря открытию после реконструкции стрелкового тира общества «Динамо» удалось включить в нашу программу и спортивную стрельбу».

Как проходят состязания для карельских пенсионеров, знает «Фактор News».