Пенсионеры в Петрозаводске активно занялись боксом (ФОТО)

Ветераны из Петрозаводского дома-интерната вошли в проект «Рекреационный бокс — фитнес бокс 50+».

Как рассказали в Министерстве социальной защиты Карелии, спортивная команда ветеранов Петрозаводского дома-интерната активно продолжила занятия рекреационым боксом под руководством опытного тренера.

Кроме непосредственно занятий, для пенсионеров проводятся «круглые столы» с лекциями и мастер-классами о здоровом образе жизни.

Кроме того, к занятиям привлекаются специалисты — в частности, на последнем занятии нутрициолог провела диагностику состояния сосудистой системы.