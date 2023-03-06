Пенсионеры в Петрозаводске активно занялись боксом (ФОТО)

Ветераны из Петрозаводского дома-интерната вошли в проект «Рекреационный бокс — фитнес бокс 50+».
Как рассказали в Министерстве социальной защиты Карелии, спортивная команда ветеранов Петрозаводского дома-интерната активно продолжила занятия рекреационым боксом под руководством опытного тренера.
Кроме непосредственно занятий, для пенсионеров проводятся «круглые столы» с лекциями и мастер-классами о здоровом образе жизни.
Кроме того, к занятиям привлекаются специалисты — в частности, на последнем занятии нутрициолог провела диагностику состояния сосудистой системы.
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