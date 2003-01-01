Пенсионеры в Сегеже освоили «умственный фитнес»

В Карелии набирает популярность необычный вид заботы о здоровье пожилых людей.

Социальные работники Сегежского комплексного центра еженедельно проводят для подопечных на дому специальные занятия, тренирующие память, внимание и мелкую моторику.

Вместо тренажеров здесь — кроссворды, шашки, пазлы и творческие наборы. Бабушки с увлечением осваивают алмазную мозаику, вышивание и рисование по номерам, признаваясь, что такие занятия приносят радость и ощущение востребованности.

— Это не просто досуг, — поясняют специалисты. — Регулярные умственные упражнения помогают сохранить ясность мысли, концентрацию и снижают риск развития возрастных изменений памяти. Творчество наполняет жизнь смыслом и красками.

Такая забота, считают в Комплексном центре соцобслуживания Карелии, уже показывает первые результаты. Участники программы чувствуют себя активнее, а их повседневная жизнь становится насыщеннее и интереснее. Простой, но эффективный подход подтверждает — забота о здоровье мозга может быть увлекательной и доступной в любом возрасте.

