Пенсионному фонду Карелии потребовалось здание за 80 млн рублей

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Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Карелия объявило аукцион на покупку административного здания в Петрозаводске.
Согласно техническому заданию, Фонду требуется помещения на 1, 2 этажах административного здания этажностью не более 5 этажей, с возможностью размещения клиентской службы на 1 этаже. Доступ в помещения должен соответствовать требованиям доступности для маломобильных групп населения.
Для обоснования цены Пенсионный фонд запросил коммерческие предложения у собственников административных зданий со схожими характеристиками.
Какие суммы предприниматели запросили у ПФР, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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