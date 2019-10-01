Пенсионному фонду Карелии потребовалось здание за 80 млн рублей

Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Карелия объявило аукцион на покупку административного здания в Петрозаводске.

Согласно техническому заданию, Фонду требуется помещения на 1, 2 этажах административного здания этажностью не более 5 этажей, с возможностью размещения клиентской службы на 1 этаже. Доступ в помещения должен соответствовать требованиям доступности для маломобильных групп населения.

Для обоснования цены Пенсионный фонд запросил коммерческие предложения у собственников административных зданий со схожими характеристиками. Какие суммы предприниматели запросили у ПФР, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".