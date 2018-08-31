Пенсионные резервы за II квартал выросли в России меньше чем на 1%

Центробанк на текущей неделе опубликовал результаты деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за второй квартал 2018 года и отчитался о "заметном приросте пенсионных резервов".

По расчетам регулятора, суммарные резервы действующих НПФ выросли на "13,6%, или 166,1 млрд руб.", сообщает "Коммерсантъ".

Согласно расчетам издания, рост резервов за второй квартал текущего года составил всего 5 млрд руб., или 0,4%. Таким образом, на 30 июня пенсионных резервов было всего 1,2 трлн руб. Прирост одного порядка показали и обязательства по НПО, которые за три месяца увеличились всего на 0,9%. Самый большой прирост пенсионных резервов с апреля по июнь был у НПФ "Газфонд", который составил 4 млрд руб., на втором месте по этому показателю находился НПФ Сбербанка — 2,8 млрд руб. Самый большое уменьшение пенсионных резервов показал НПФ "Телеком-союз" (входит в финансовую группу "Будущее").