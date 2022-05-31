Пенсионный фонд Карелии проведет горячую линию по вопросам получения маткапитала

Специалисты ПФР проконсультируют жителей республики по вопросам государственной программы материнского капитала.

Во вторник, 7 июня, в карельском отделении Пенсионного фонда состоится горячая линия, посвященная вопросам государственной программы материнского капитала, которая реализуется в России с 2007 года.

Задать вопросы о получении материнского капитала, его индексации и способах распоряжения его средствами жители Карелии могут 7 июня с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-59-14.