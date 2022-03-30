Пенсионный фонд Карелии запустил горячую линию по новым выплатам семьям с детьми

В карельском отделении ПФР открыта горячая линия по вопросам предоставления ежемесячной выплаты малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

Как сообщили в ведомстве, получить консультацию о способе подачи заявления и правилах назначения выплаты можно по телефонам (8142)-79-55-00 и (8142)-79-55-55 в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (в пятницу до 16.45), перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

В Пенсионном фонде напомнили, пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости — семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины для его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.

Заполнить заявление на портале госуслуг можно уже сейчас, но в ПФР заявление поступит не ранее 1 мая.

При назначении пособия в мае средства также будут перечислены и за апрель. Подать заявление можно и позже — при подаче заявления до 1 октября выплата поступит за весь период с 1 апреля, если ребенку в апреле уже исполнилось 8 лет.

Подать заявление можно на портале госуслуг, заполнив соответствующую форму. При отсутствии возможности подачи онлайн-заявления гражданин может обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ.