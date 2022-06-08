Пенсионный фонд Карелии ждет звонков граждан

Карельское отделение Пенсионного фонда страны на следующей неделе проведет «горячую линию».

Во вторник, 14 июня, в карельском отделении ПФР состоится еженедельная тематическая горячая линия. Жители республики смогут получить консультации о способах обращения в Пенсионный фонд.

Обратиться за консультацией можно 14 июня с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-59-14.