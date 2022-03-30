Пенсионный фонд подсчитал размер социальных пенсий в Карелии после повышения

После повышения социальных пенсий на 8,6%, которое произошло с 1 апреля, в Карелии размер выплат вырастет у разных категорий получателей.

Расчеты представило Отделение Пенсионного фонда РФ по Карелии.

Размер пенсий для инвалидов 3 группы составит 5351 рубль 04 копейки, для пенсионеров по старости, инвалидов 2 группы, детей, потерявших одного родителя — 6295 рублей 28 копеек.

Для инвалидов 1 группы, инвалидов 2 группы с детства, детей, потерявших обоих родителей либо одинокого родителя — 12590 рублей 63 копейки.

Для инвалидов с детства 1 группы и детей инвалидов — 15108 рублей 54 копейки.

Эти суммы будут больше после начисления районных коэффициентов — 1,4 для северных районов, 1,3 — для центральных, 1,15 — для всех остальных территорий Карелии.