Пенсионный фонд проведет горячую линию по единому пособию на детей

Специалисты Пенсионного фонда ответят на вопросы по выплатам единого пособия на детей до 17 лет для малообеспеченных семей.

Во вторник, 27 декабря, еженедельная горячая линия в карельском отделении ПФР будет посвящена вопросам назначения и выплаты единого пособия на детей от 0 до 17 лет, которое вводится с 1 января 2023 года. Пособие может назначаться семьям с низкими доходами с учетом комплексной оценки имущества семьи, сообщили в Пенсионном фонде.

Задать вопросы о правилах назначения пособия и его размере можно по телефону горячей линии: (8-8142)-79-59-14 с 11.00 до 13.00.