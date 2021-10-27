Пенсионный фонд в Карелии будет работать в «нерабочие» дни

Клиентские службы карельского отделения Пенсионного фонда будут принимать пенсионеров с 1 по 3 ноября.

Согласно графику работы ПФР в Карелии, 1 и 2 ноября клиентские службы работают по предварительной записи. Кроме того, 3 ноября прием граждан также будет осуществляться по предварительной записи, но с 9.00 до 16.00. С 4 по 7 ноября в отделении объявлены выходными.

Дополнительно клиентская служба в Петрозаводске осуществляет оформление поручений на выплату пособия на погребение 6 ноября с 12:00 до 16:00.

Телефон горячей линии 8-800-600-02-94 работает 1, 2, 6 ноября с 9.00 до 17.00, 3 ноября — с 9.00 до 16.00, 4, 5, 7 ноября — выходные дни.

Ранее стало известно, как будут выплачивать в Карелии пенсии через банки в ноябре.