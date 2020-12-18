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Пенсионный фонд в Карелии принимает заявления на новогодние выплаты для детей до 7 лет и в выходные

Новости. Общество
12:17, 19 Декабря 2020
фото: © shutterstock.com
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Жители Карелии, которые по каким-то причинам не могут подать заявление на обещанные президентом 5 тысяч рублей для детей до 7 лет через сайт госуслуг, могут обратиться в Пенсионный фонд в субботу и воскресенье.

Клиентские службы Пенсионного фонда России по Карелии будут вести прием в выходные дни, 19 и 20 декабря. Сотрудники фонда примут заявления на единовременную выплату 5 тыс. рублей на детей до 7 лет включительно, введенную указом президента после большой пресс-концефенции.

"Прием будет вестись только по вопросу подачи заявлений по новой единовременной выплате", - уточнили в пресс-службе Пенсионного фонда в Карелии.

В ведомстве напомнили, что абсолютному большинству семей 5 тысяч рублей будут выплачены проактивно, за выплатой не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей. Таким образом, родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Заявление понадобится только в том случае, если ребенок появился в семье после 1 июля этого года, либо родители не получали ни одну из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в 2020-м. Заявление также необходимо, если ранее представленный в ПФР банковский счет был закрыт.

Заявление о единовременной выплате на детей до 7 лет включительно принимается только в клиентских службах Пенсионного фонда и на портале госуслуг до 1 апреля 2021 года.

Клиентские службы будут работать 19 и 20 декабря с 9.00 до 17.00.

Ранее публиковалось разъяснение, как получить обещанные Путиным 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно.

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