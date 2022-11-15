Пенсионный фонд в Карелии рассказал об условиях и размере выплат на детей до полутора лет

Пенсионный фонд, которому в 2022 году перешли отдельные полномочия органов соцзащиты, подготовил разъяснения о выплате ежемесячных пособий по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей.

Пособие предоставляется неработающему родителю ребёнка до полутора лет или его опекуну, в том случае, если они не получают пособие по безработице.

Размер выплат с учётом районного коэффициента в Карелии составляет от 8 829, 48 рублей до 10 748,93 рублей в зависимости от территории проживания.

В случае увольнения матери во время отпуска по беременности и родам пособие устанавливается в размере 40% средней зарплаты за последний год до увольнения. Если увольнение произошло во время отпуска по уходу за ребёнком, то — в размере ежемесячного детского, установленного на последнем месте работы.

Оформить пособие можно в клиентской службе ПФР или в МФЦ.

В Карелии такие выплаты получают более 1,7 тысяч жителей.