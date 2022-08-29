Пенсионный фонд в Карелии разъяснил, как заплатить за услуги нянь и частных учителей маткапиталом

Пенсионный фонд с 15 августа начал прием заявлений семей, которые захотели использовать материнский капитал для оплаты услуг частных педагогов и воспитателей.

Карельское отделение фонда подготовило разъяснения, при каких условиях разрешается такое использование маткапитала.

«Родители теперь могут оплатить капиталом обучение детей у частных преподавателей и распорядиться средствами на услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как ИП. Раньше оплатить перечисленные услуги можно было только в том случае, если они предоставлялись юридическими лицами», — пояснили в ОПФР по РК.

Использовать материнский капитал для оплаты услуг физлц можно при соблюдении двух условий. Первое — наличие у того, с кем заключается договор, статуса индивидуального предпринимателя. Регистрация просто в качестве самозанятого в таком случае не подойдет.

Второе условие — частный педагог или воспитатель должен иметь государственную лицензию на образовательную деятельность. Она необходима даже тогда, когда оплачиваются индивидуальные занятия с преподавателем или при найме няни для присмотра за детьми.

Чтобы распорядиться маткапиталом на эти цели, родителям нужно представить в Пенсионный фонд два документа — заявление и заключенный с ИП договор на оказание услуг с расчетом стоимости.

Документы принимаются в клиентских службах Пенсионного фонда и МФЦ, а также через портал Госуслуги или сайт Пенсионного фонда. Владельцу сертификата нужно будет представить в Пенсионный фонд оригинал договора.