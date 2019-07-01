Перебоев с молочной продукцией в Карелии не будет, заявил территориальный Россельхознадзор

В Карелии нет причин для беспокойства относительно перебоев с поставками молочной продукции или роста цен после введения 1 июня электронной ветсертификации, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

С 1 июля этого года оформление электронных ветсертификатов (ЭВС) станет обязательным для сгущенного молока и сливок, сливочного масла, сыров и другой готовой молочной продукции. А с 1 ноября также сертификаты будут оформляться на питьевое молоко, кисломолочную продукцию, мороженое.

Управление Россельхознадзора по Карелии, Архангельской области и НАО сообщает, что система электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" полностью готова к включению в нее новых категорий молочных продуктов, причин для беспокойства относительно перебоев с поставками продукции или роста цен нет.

Ситуация с нагнетанием тревожности в вопросе "заполнения молочной полки магазина" выгодна только тем производителям, которые не смогут теперь свои растительно-жировые продукты выдавать за качественные молочные, и тем, которые не смогут официально доказать легальность своей продукции. Прозрачность и понятность прохождения молочной продукции наоборот может вывести вперед местного товаропроизводителя Карелии, ведь, как ранее сообщалось, в статистике выявления фальсификата в республике верхние строчки "рейтинговых списков" занимали предприятия, не зарегистрированные в регионе, а зачастую предприятия-фантомы.

Производители в РФ с 1 июля 2018 года должны оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в системе "Меркурий". С 1 июля 2019 года станет обязательным оформление ветсертификатов на всю готовую животноводческую продукцию, кроме части молочных продуктов. Ветеринарные сертификаты на питьевое молоко, кисломолочную продукцию в потребительской упаковке и мороженое начнут оформляться с 1 ноября.

Ранее РИА новости сообщали, что, по словам представителей розничной торговли и производителей молока, введение электронной ветеринарной сертификации грозит перебоями с поставками молочной продукции в магазины и предприятия общепита, а также ростом цен на сыр, масло и творог.

Электронную сертификацию ввели, так как обнаружили большое количество фальсификата молочной продукции.

Ситуация с молочным фальсификатом вызывала "наибольшую озабоченность" Россельхознадзора в Ханты-Мансийске, на Камчатке, в Забайкальском крае, Карелии, Хабаровском крае, Ленинградской области, Кабардино-Балкарии, Челябинской, Новосибирской, Московской областях, в Москве, Красноярском крае и на Алтае.

Именно в этих регионах и предполагалось, что прилавки с молочной продукцией 1 июля опустеют.