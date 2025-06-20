Перебои мобильного интернета возможны вблизи петрозаводского аэропорта

Минтранс Карелии предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета на территории аэропорта «Петрозаводск».

Возможны ограничения услуг операторов сотовой связи и замедление скорости интернета. При этом звонки будут работать в обычном режиме, уточнили в ведомстве.

— Данные ограничения направлены на дезориентацию возможных беспилотных летательных аппаратов, так как при их управлении и координации в пространстве зачастую используются сети сотовой связи, — говорится в сообщении.

В случае возникновения экстренной ситуации, а также для получения консультаций по вопросам безопасности можно обращаться на единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112. Вызов по данному номеру возможен даже без сим-карты или при отрицательном балансе.