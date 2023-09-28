Перебои с теле- и радиовещанием ждут жителей Карелии на этой неделе

В Карелии в период со 2 по 5 октября ждут отключения телерадиовещания.

На трех объектах телерадиосети в Карелии запланированы профилактические работы, рассказали в региональном Минтрансе.



Так, радиотелевизионный передающий центр Карелии сообщил о кратковременных отключениях трансляции телерадиосигнала со 2 по 5 октября в населенных пунктах:

Эссойла:

2 октября — профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2 с 11.00 до 17.00.



Лахденпохья:

3 октября — профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2 с 11.00 до 17.00.



Пудожгорский:

4 октября - работы по монтажу оборудования на башне, кратковременное отключение цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2 с 11.00 до 18.00.



5 октября - работы по монтажу оборудования на башне, кратковременное отключение цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2 с 11.00 до 18.00.



Кроме того, до 21 октября с 11.33 до 12.42 возможно временное ухудшение работы каналов спутниковой связи из-за солнечной интерференции. Не исключено пропадание сигнала продолжительностью до 5 минут.