Перебои в работе мобильного интернета и телефонной связи возможны вблизи петрозаводского аэропорта

На территориях, прилегающих к аэропорту «Петрозаводск», возможны ограничения услуг операторов сотовой связи и снижение скорости мобильного интернета.
При этом голосовые соединения осуществляются в обычном режиме, сообщили в аэропорту. Ограничения объясняют необходимостью защиты от атак беспилотников.
— Данные ограничения направлены на дезориентацию возможных беспилотных летательных аппаратов, так как при их управлении и координации в пространстве зачастую используются сети сотовой связи, — говорится в сообщении.
В случае возникновения экстренной ситуации, а также для получения консультаций по вопросам безопасности можно обращаться на единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112. Вызов по данному номеру возможен даже без сим-карты или при отрицательном балансе.