Перебравшие посетители ресторана в Петрозаводске заставили персонал дважды вызывать росгвардейцев

Житель Лахденпохьи и петрозаводчанин мешали отдыхать и работать персоналу и гостям заведения.
На днях сигнал тревоги дважды сработал в ресторане Петрозаводска.
Росгвардейцы выяснили, что сначала 34-летний житель Лахденпохьи и позднее 36-летний петрозаводчанин, проживающий в одной из гостиниц в центре города, обматерили персонал и гостей ресторана, приставали к людям.
На замечания и просьбы прекратить скандалы они не реагировали. Мужчин задержали и отвезли в полицию, сообщили в Росгвардии Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание