Перебравшие посетители ресторана в Петрозаводске заставили персонал дважды вызывать росгвардейцев

Житель Лахденпохьи и петрозаводчанин мешали отдыхать и работать персоналу и гостям заведения.

На днях сигнал тревоги дважды сработал в ресторане Петрозаводска.



Росгвардейцы выяснили, что сначала 34-летний житель Лахденпохьи и позднее 36-летний петрозаводчанин, проживающий в одной из гостиниц в центре города, обматерили персонал и гостей ресторана, приставали к людям.



На замечания и просьбы прекратить скандалы они не реагировали. Мужчин задержали и отвезли в полицию, сообщили в Росгвардии Карелии.