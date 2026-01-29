Перечень жизненно необходимых лекарств просят дополнить

С такой инициативой выступили пациентские организации.

Речь идет о лекарствах для лечения гемофилии, рака мочевого пузыря, внутрибольничных инфекций, а также редкого заболевания крови — пароксизмальной ночной гемоглобинурии. Эти лекарства еще в прошлом году получили положительное заключение профильной комиссии Минздрава, но выпали из финального списка, который был утвержден Правительством РФ в конце декабря.

На практике это означает, что сотни пациентов остаются без жизнеспасающих препаратов, причем некоторые из них не имеют терапевтических альтернатив. Например, энфортумаб ведотин, предназначенный для пациентов с раком мочевого пузыря, включая и запущенную форму с метастазами.

Как поясняет «Российская Газета» со ссылкой на Всероссийский союз пациентов, этот препарат предназначен самым тяжелым больным, которые уже прошли химиотерапию и другие доступные варианты лечения.

— Сегодня только около 10% пациентов этой группы живут до трех лет. Новый препарат принципиально меняет прогноз, — поясняют в организации.

Поскольку препарат зарегистрирован в России, его закупки идут — пациенты добиваются лечения через суды или по решению врачебных комиссий, — отметил эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров. Но фактические цены при таких «локальных» закупках на 66% превышают те, что были представлены на комиссии Минздрава для включения препарата в список жизненно необходимых лекарств.

