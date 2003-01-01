Перечислены сайты, которые будут работать при ограничении интернета

Минцифры опубликовало список значимых сервисов и сайтов, которые будут доступны россиянам даже в периоды отключения интернета.
Минцифры России опубликовало в своем тг-канале список востребованных у россиян интернет-сервисах, которые будут доступны даже в периоды ограничений работы мобильного интернета по причине безопасности.
Эти ресурсы не будут блокироваться, для доступа к ним не понадобится дополнительной идентификации и прохождения капчи. Предполагается, что такой шаг позволит уменьшить для неудобства, вызванные отключениями мобильного интернета.
Среди сайтов и сервисов, доступных даже при отключении интернета, присутствуют: ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru и национальный мессенджер Max, сервисы Госуслуг, сервисы Яндекса, маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avitо, Дзен, Rutube, официальный сайт платёжной системы Мир, сайты Правительства и Администрации Президента России, Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2: