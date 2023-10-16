Реклама

Жилой комплекс «Флотилия» вырос до третьего этажа
16.10.2023 15:49
Следком Карелии начал проверку после гибели в болоте пенсионера из поселка Боровой
17.10.2023 11:48
Соцсети: покупательница нашла неприятный сюрприз в мороженой треске
17.10.2023 07:53

Перечислены пять ошибок, делающих квартиру устаревшей

Новости. Общество
00:10, 18 Октября 2023
фото: Freepik

Новости партнеров

Дизайнер назвал пять ошибок, который старят интерьер квартиры, делая его скучным.

Британский дизайнер Саймон Рибчестер перечислил пять ошибок, которые делают интерьер скучным и устаревшим. Его цитирует Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Первой и главной ошибкой Рибчестер назвал отсутствие индивидуальности в оформлении жилого пространства. По его мнению, этот недостаток легко исправить, добавив в интерьер цветовые акценты. «Если вы предпочитаете нейтральные цвета и минимализм, индивидуальность можно создать с помощью других средств, таких как замысловатые детали дизайна, выбор ткани и интересные узоры», — отметил Рибчестер.

Кроме того, дизайнер считает ошибкой чрезмерное увлечение декорированием. Он призвал не бояться оставлять пустые пространства на полу и стенах, так как это придает помещению легкость и делает его современнее. Третий распространенный недостаток интерьеров, на который указал Рибчестер, появляется из-за отсутствия вместительных систем хранения в ванной комнате. Дизайнер подчеркнул, что захламленность делает даже хороший дизайн неопрятным и непривлекательным.

Специалист добавил, что наиболее серьезные ошибки, которые нельзя исправить без капитального ремонта, возникают на этапе планировки. Например, слишком большие или слишком маленькие комнаты снижают функциональность пространств. Кроме того, слишком яркий свет, который невозможно скорректировать, и обилие выключателей на стенах, говорят о том, что при планировании освещения были также допущены ошибки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.10.2023, 08:20
Финны на границе с Карелией пропустили почти вдвое больше российских автомобилей, чем развернули
13.10.2023, 00:10
Неизвестный покупатель выиграл в лотерею 172 миллиарда рублей
12.10.2023, 20:30
В России взлетела цена на качественные зимние шины
14.10.2023, 22:00
Эксперты рассказали о самом полезном для здоровья чае с низким содержанием кофеина
15.10.2023, 00:10
Кардиолог рассказала, чем может обернуться напряженная работа без отдыха
11.10.2023, 09:28
Семья из карельского села заработала на «брусничной лихорадке» 400 тысяч рублей

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.