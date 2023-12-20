Перечислены школы в Карелии, где подготовили «стобалльников» и победителей олимпиад

По итогам года дополнительные выплаты от властей республики получили 19 педагогов, подготовивших учеников, которые добились успеха.

Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал о дополнительных выплатах педагогам, которые подготовили учеников, набравших 100 баллов по ЕГЭ либо стали победителями заключительных этапов всероссийских школьных олимпиад. Закон о дополнительных выплатах был принят Заксобранием по предложению Главы Карелии.

В нынешнем году премии по 100 тысяч рублей получили 19 учителей в республике из Петрозаводска, Прионежского, Кондопожского, Пряжинского районов.

Элиссан Шандалович перечислил учебные заведения, подготовившие «стобалльников» и победителей олимпиад. Это Академический лицей, Ломоносовская гимназия, Гимназия № 17 им. Коргана, Гимназия № 30 им. Музалева, средняя школа № 27, Лицей № 40, Университетский лицей, школы № 1 и № 8 Кондопоги, школа № 2 поселка Мелиоративный, Заозерская школа № 10, Пряжинская школа им. Героя Советского Союза Марии Мелентьевой, Петрозаводское президентское кадетское училище.

«Убежден, что, если ученик получил 100 баллов на ЕГЭ или стал призером олимпиады, это, конечно, большая заслуга преподавателя. Особенно в сельской школе. Сегодня нам важно поддерживать наших учителей, ведь именно они формируют будущее поколение Карелии, которое будет развивать нашу республику», — написал глава карельского парламента.

Напомним, ранее руководитель региона Артур Парфенчиков сообщил о том, что популярная мера поддержки молодых педагогов – выплата в 100 тысяч рублей – с 2024 года распространится и на городские школы.