Перед «Гипербореей» в Петрозаводске проверили толщину льда в акватории набережной

Специалисты провели совместное патрулирование и произвели замеры ледового покрова.
Специалисты нескольких ведомств провели совместный патруль и замеры льда в Петрозаводской губе Онежского озера. Мероприятие связано с проведением фестиваля «Гиперборея-2026» на городской набережной и направлено на предотвращение несчастных случаев.
В рейде участвовали сотрудники Госкомитета Карелии по безопасности, республиканской поисково-спасательной службы, ГИМС МЧС и Петрозаводского линейного отдела МВД на транспорте. Они провели замеры толщины ледового покрова в местах, которые традиционно используют рыбаки и отдыхающие для выхода на лёд.
По данным специалистов, толщина льда в акватории губы в настоящее время составляет 30–35 сантиметров. Во время патрулирования специалисты также провели профилактические беседы с любителями подлёдной рыбалки о правилах безопасного поведения на зимних водоёмах.
