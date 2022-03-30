Перед Первомаем коронавирус унес еще одну жизнь в Карелии

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса, сообщается на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

На 1 мая в Республике Карелия зарегистрированы 134143 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17598 детей.

За прошедшие сутки выявлены 53 инфицированных (7 – дети), из них непривитых – 45 (84,9%).

В ковидных стационарах получают лечение 279 пациентов, в состоянии средней тяжести – 254 человека, в тяжёлом – 24 (из них непривитых - 24).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 131556 человек, за последние сутки – 77.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1497 человек.