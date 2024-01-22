Передвижной ФАП приедет в малонаселенные поселки юга Карелии

Передвижной фельдшерско-акушерский пункт купили для сортавальской ЦРБ на деньги нацпроекта «Здравоохранение».
По информации главного врача сортавальской ЦРБ Александра Романова, в среду, 24 января, передвижной ФАП будет работать в поселках Хухтерву и Алхо Лахденпохского района. Прием пациентов проведет врач общей практики Светлана Стрельцова.
31 числа фельдшер Татьяна Тихонова и акушерка Инга Калабина отправятся в поселки Костамоярви и Райвио.
«С приобретением мобильного ФАПа медицинская помощь для жителей отдаленных поселков стала еще доступнее. Здесь можно пройти основные обследования, получить рекомендации по лечению заболеваний и пройти вакцинацию», — написал в соцсети главврач Романов.
Отметим, передвижной фельдшерско-акушерский пункт в прошлом марте купили для сортавальской ЦРБ на деньги нацпроекта «Здравоохранение».
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