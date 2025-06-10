Передвижной флюорограф обследовал более 400 жителей Муезерского района

Мобильный флюорограф Межрайонной больницы № 1 продолжает работу в отдаленных населенных пунктах Карелии.

В июне передвижной комплекс побывал в Реболах, Кимовааре, Ругозере и Ондозере, где обследование прошли более 130 человек. Всего за месяц в Муезерском районе проверили легкие 407 жителей.

Как пояснил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, такая диагностика помогает выявлять заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Активную работу по информированию населения о важности обследования проводят местные медработники.

16 и 17 июня флюорограф будет работать в Ледмозере и Тикше, а 3 июля — в Пенинге.