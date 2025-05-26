Переговоры между Россией и Украиной завершились

Названы основные итоги завершившихся в Стамбуле переговоров.

Сегодня, 2 июня, в Стамбуле, Турция, прошли переговоры между делегациями России и Украины. В ТАСС подвели их итоги.

Стороны договорились о полном обмене всех тяжелораненых и бойцов моложе 25 лет. Кроме того, произойдет паритетный обмен пленными. Также Россия передаст Украине 6 тысяч замороженных тел погибших бойцов.

Также представители двух стран обсудили тему детей, потерявших контакт с родителями.

Стороны обменялись документами об урегулировании. Россия предлагает прекращение огня на один-два дня на различных участках фронта. Также было предложено провести новую встречу в конце июня.