Переговоры России и Украины ожидаются в ближайшее время

Российская делегация прибыла в Белоруссию, переговоры с Украиной ожидаются в ближайшее время.
Об этом заявил ТАСС в понедельник источник, близкий к переговорам.
«Делегация на месте, переговоры скоро. Уточняем информацию от украинской стороны», — сказал собеседник агентства.
Третий раунд переговоров с украинской стороной состоится, как и планировалось, в Беловежской Пуще, сообщил он.
«Место не менялось», — сказал собеседник агентства.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание