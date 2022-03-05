Переговоры России и Украины ожидаются в ближайшее время

Российская делегация прибыла в Белоруссию, переговоры с Украиной ожидаются в ближайшее время.

Об этом заявил ТАСС в понедельник источник, близкий к переговорам.

«Делегация на месте, переговоры скоро. Уточняем информацию от украинской стороны», — сказал собеседник агентства.

Третий раунд переговоров с украинской стороной состоится, как и планировалось, в Беловежской Пуще, сообщил он.

«Место не менялось», — сказал собеседник агентства.