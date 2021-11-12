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Переходивший дорогу пешеход рухнул на проезжей части в Петрозаводске, ему вызвали три «скорые» (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
18:51, 03 Декабря 2021

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Мужчине в Петрозаводске стало плохо, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу.

Происшествие произошло около шести часов вечера на пешеходном переходе на Карельском проспекте в зоне действия видеокамеры компании «Ситилинк».

На записи видно, как пешеход подходит к тротуару и падает навзничь на проезжую часть.

Прохожие отнесли его на тротур, после чего вызвали «скорую». Прибывшие медики пытались оказать ему помощь, но через некоторое время их сменила другая бригада, а затем на место приехала реанимация.

Врачи отнесли мужчину в один из автомобилей «скорой».

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