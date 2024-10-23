Переизбран глава района на севере Карелии

В Кеми местные депутаты избрали главу района.

На заседании Совета Кемского муниципального района на должность главы района был переизбран Олег Бородушкин. Об этом сообщил министр национальной и региональной политики Республики Карелия Сергей Киселев.

По словам министра, за кандидатуру действующего главы проголосовало большинство депутатов.

«Уверен, что богатый опыт Олега Геннадьевича, профессионализм и преданность делу будут способствовать дальнейшему процветанию района, решению актуальных задач и улучшению жизни его жителей», — отметил Сергей Киселев, поздравив Олега Бородушкина с избранием на пост.