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Перекресток в центре Петрозаводска погрузился в хаос из-за выключенного светофора (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 29 Декабря 2021
фото: скриншот с камеры видеонаблюдения «Ситилинк»

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Петрозаводчане жалуются на перегруженный перекресток проспекта Ленина и улицы Куйбышева, светофоры на котором работают в тестовом режиме.

Житель Петрозаводска сегодня, 28 декабря, разместил пост в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», указав на сложную ситуацию, сложившуюся на одном из центральных перекрестков Петрозаводска, на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева.

«„Светофор работает в тестовом режиме“ — это вообще-то не синоним „светофор выключен“. Может, Ленина — Куйбышева всё-таки запустить? Есть же аналогичные перекрёстки, хотя бы соседний, запилите схему фаз оттуда, потом будете думать дальше», — предложил петрозаводчанин.

 

На скриншоте с камеры наружного наблюдения компании «Сампо» видно, как загружен перекресток.

«По утрам хотя бы живого гаишника втыкают на середину. А вечером сегодня, интересно, будет как намедни?» — задался вопросом автор поста.

Как оказалось, петрозаводчанин не угадал — сегодня вечером ситуация на перекрестке была не такой, как вчера, а еще хуже. Камера видеонаблюдения компании «Ситилинк» зафиксировала, как движение на перекрестке в час-пик временами буквально останавливалось из-за слишком большого количества автомобилей.

Ситуацию сумел исправить появившийся наряд ДПС. Автоинспекторы примерно в 18.30 начали регулировать движение по перекрестку, и вскоре «пробка» стала заметно меньше.

Напомним, в воскресенье, 26 декабря, в Петрозаводске было открыто движение по улице Куйбышева — ранее улицу перекрывали для строительства новой магистрали, связавшей проспект Ленина и набережную Варкауса. Как уточнялось, светофоры на перекрестках временно будут  работать в тестовом режиме.

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