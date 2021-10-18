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Перенесенный из пандемии концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум все-таки прошел в Карелии

Новости. Общество
12:56, 18 Октября 2021
фото: © Максим Мазуровский / ВК

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Предприниматель, музыкант и шоумен Петрозаводска Максим Мазуровский рассказал о концерте Леонида Агутина и Анжелики Варум, который состоялся в воскресенье в Ледовом дворце в Кондопоге.

«Долгожданный концерт Агутина и Варум в Петрозаводске состоялся. Спасибо Леониду и Анжелике за душевно-зажигательный вечер и возможность не только вновь работать ними, но и петь на одной сцене. В этот раз было непросто, но очень круто», — пишет Максим Мазуровский на своей странице в соцсети.

По словам организатора мероприятия, из-за мракобесия властей концерт трижды переносился.

«В дополнении к минусу от этих переносов пришлось организовывать первый чартер для кассового концерта в Карелии. Гора с плеч. Слово своё снова сдержал и все обязательства выполнил. Спасибо команде Interfest за профессонализм и слаженную работу», — отметил предприниматель.

Мазуровский поблагодарил Агутина за возможность показать свое творчество.

«Обязательно опубликую видео выступления Milmars в ледовом дворце Кондопоги перед такой большой аудиторией земляков и такими Артистами», — пообещал Максим Мазуровский.

Напомним, согласно распоряжению главы Карелии, проведение массовых мероприятий сегодня разрешено в помещениях с численностью до 50 человек, на открытом воздухе — с численностью до 100 человек при условии предъявления участниками одного из трех документов (QR-кода, справки о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом, отрицательного ПЦР-теста). При проведении театрально-концертных мероприятий наполняемость зала не должна превышать 75%, спортивных мероприятий — 30%.

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Комментарии

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До, ре, ми
2021-10-18 13:26:06
Для Карелии, эти престарелые "звёзды", конечно как бы и ничего.... уровень нашего второсортного шоу бизнеса давно понятен, ещё бы Бузову или Маргенштейна пригласить, для молодёжи, мало что понимающей нынче в музыке, это был бы подарок....
EventVK
2021-10-18 13:20:27
Совсем старые стали.. "звезды"
Кир
2021-10-18 13:12:57
Мракобесие властей? Этого ему прощать нельзя. Пусть катится подальше. :)
Бабенка
2021-10-18 13:00:11
Работать не пробовал ?
Гость
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