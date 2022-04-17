Перенесший инсульт пенсионер ушел из БСМП Петрозаводска и пропал

В столице Карелии объявлен в розыск 61-летний мужчина, который не может разговаривать после инсульта.

Как сообщается в паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО „ДОБРОСПАС“», житель Петрозаводска Сергей В., 1961 года рождения, 18 апреля в районе 15.00, не дождавшись родственников, ушел из приемного покоя БСМП на улице Кирова. С этого момента его местонахождение неизвестно. Судя по камерам, мужчина уехал на желтой маршрутке от больницы в сторону проспекта Ленина. У пенсионера есть возрастные и речевые нарушения после инсульта. Разговаривать он не может.

Приметы мужчины: на вид 65 лет, рост 180 см, среднего телосложения. Был одет в темно-синюю куртку. Хромает, передвигается с палкой.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого, поисковики просят срочно сообщить по телефону: 8 911 423 36 34.