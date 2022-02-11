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Перенос троллейбусного депо Петрозаводска в другое место позволит освободить участок для застройки

Новости. Общество
14:39, 13 Февраля 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Территория троллейбусного депо в Петрозаводске после переноса предприятия может быть передана под жилую или общественно-деловую застройку.

Об этом сообщил «Столице на Онего» глава города Владимир Любарский.

«Будет ли там жильё, или общественно-деловая застройка, это уже предмет Генплана и общественных слушаний», — сказал мэр.

По его словам, пока никто в администрацию Петрозаводска с предложением построить на этой земле жилье не обращался.

Почему власти хотят освободить участок, читайте в статье «Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно».

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Комментарии

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