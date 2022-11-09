Переписка в мессенджерах в России все чаще становится доказательством по уголовным делам

По сравнению с 2020 годом, использование электронной переписки как доказательства в уголовных делах выросло на 20%.

Переписка в мессенджерах становится ключевым доказательством почти в 20% уголовных дел, рассматриваемых в российских судах, пишет «РИА Новости».



«Проанализировав судебную практику за последний год, эксперты пришли к выводу, что переписка в мессенджерах является ключевым доказательством умысла в 19% уголовных дел. Это уголовные дела, касающиеся продажи наркотиков, взяточничества, вымогательства. Также переписка широко применяется в гражданских - особенно семейных - спорах, реже – в арбитражных судах», - говорится в новости федерального информагентства.



В целом, по сравнению с 2020 годом, использование электронной переписки как доказательства в уголовных делах выросло на 20%, а в гражданских делах за тот же период – более чем на 100%.



«Для того, чтобы подготовить ее для представления в суде, необходимо заключение эксперта, для гражданских процессов подойдет и нотариальное заверение. Если переписка информативна, она в 99% случаев будет принята во внимание судом», - указали эксперты.



При этом к подобным доказательствам предъявляются строгие требования - должны быть видны дата создания, изменения, форма представления.



Ввиду того, что все время совершенствуется обеспечение конфиденциальности в смартфонах, переписка по уголовным делам становится труднодоступной.



В то же время для арбитражных и гражданских дел ее использование будет расти.



