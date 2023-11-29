Жильцам аварийного дома в Карелии сделали перерасчет платы за свет

После вмешательства Госкомитета жильцам аварийного дома сделали перерасчет платы за электроэнергию.

Жителям аварийного дома в Сегеже был произведён перерасчёт платы за электроэнергию, сообщили в Госкомитете Карелии по жилищному надзору.

В Госкомитет обратилась жительница одной из квартир аварийного дома № 4А в переулке Интернатском в Сегеже. Горожанка сообщила, что дом был признан аварийным и подлежит сносу.

Заявительница просила проверить, правильно ли начисляют плату за электроэнергию на содержание общего имущества в этом многоквартирном доме.



Специалисты Госкомитета направили в ресурсоснабжающую компанию запрос о предоставлении сведений по данному вопросу.

В ноябре организация АО «ТНС энерго Карелия» произвела перерасчёт платы за электроэнергию всем собственникам квартир с мая 2022 года по октябрь 2023 года.



Сумма перерасчёта для заявительницы составила 3 539 рублей, а собственникам квартир в аварийном доме произвели корректировку на сумму более 22 800 рублей.



В Госкомитете обратили внимание, что в аварийных домах, подлежащих сносу, по законодательству оплата коммунальных ресурсов производится по установленному нормативу.