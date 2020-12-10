Переселенцы из бывших республик СССР получат в Карелии дополнительную помощь за счет бюджета  

Новые меры поддержки получат граждане бывших республик СССР, которые приезжают в Карелию по программе переселения соотечественников из-за рубежа.

Об изменениях в программе сообщила пресс-служба правительства Карелии.

К уже действующему списку гарантий добавится материальная помощь семьям с несовершеннолетними детьми, студентам очной формы обучения, а также участникам программы, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории Карелии.

На единовременную выплату смогут рассчитывать переселившиеся в Карелию соотечественники, работающие медиками или педагогами в техникумах, колледжах или вузах, детских садах и школах, организациях дополнительного образования или социального обслуживания. Размер выплаты составит 10 тыс. рублей для специалистов со средним образованием и 20 тыс. рублей − с высшим.

Еще одним нововведением станет компенсация затрат на временное проживание в наемных домах коммерческого использования, апартаментах, гостиницах и хостелах в размере не более 5 тысяч рублей в месяц на одного проживающего.

Предоставление новых мер социальной поддержки стало возможным в связи с увеличением с 2021 года размера субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы, пояснили в правительстве.

"Предусмотренные программой дополнительные меры социальной поддержки способствуют повышению привлекательности Карелии для соотечественников, минимизируют сложности первоначального этапа переселения… Программа переселения помогает не только решать вопросы долгосрочного демографического развития, но и восполняет дефицит квалифицированных кадров в республике", - говорится в сообщении.