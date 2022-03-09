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Переселенцы из ЛНР в Карелию: Нас бомбили кассетными бомбами

Новости. Общество
13:51, 10 Марта 2022
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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Семья, пережившая бомбежки в ЛНР, переехала жить в Карелию, чтобы спасти четверых детей от ужасов войны.

Семья, пережившая бомбежки в ЛНР, переехала жить в Карелию, чтобы спасти четверых детей от ужасов войны.
Алена и Виталий Суржан с четырьмя детьми приехали в поселок Ладва Прионежского района Карелии осенью 2018 года из Луганской народной республики. Переехали навсегда. Как они говорят, на ПМЖ.

Там, на родине, где яблони в цвету, где родительский дом и тепло, с 2014 года шла война: гудели самолеты, рвались бомбы, гибли люди, женщины с детьми и старики прятались в подвалах домов… И все жили одним днем.

Алена с четырьмя маленькими детьми тоже так жила 4 года и надеялась, что скоро все закончится. Но фронт то отступал, то вновь возвращался разрывающимися под поселком снарядами.
И однажды ее муж Виталий, который уехал на заработки после закрытия шахты, не смог дозвониться до семьи: просто рядом бомбили — и связь прервалась.

А дальше были сумки «мечта оккупанта», граница, паром, автовокзал, Москва с таксистом на «девятке» и конечная станция: Карелия, Прионежский район, поселок Ладва.

Как живет сегодня семья переселенцев Суржан, почему дома запрещено говорить о войне, о чем жалеют и чему радуются, что думают о событиях на Украине, начавшихся 24 февраля 2022 года, узнала корреспондент «Столицы на Онего» Ирина Меркова.

За столом наш разговор сбивался с темы на тему, Алена с Виталием говорили то на русском, то на украинском (суржик). Эмоции били через край. Несмотря на то, что еще вначале встречи Алена предупредила Виталия, чтобы «за политику не ховорил!», он все же не смог промолчать. На вопросы в основном отвечала Алена, Виталий лишь пояснял детали.

— В первые дни войны мы не понимали, что происходит, — рассказывала Алена. — Такое ощущение было, что в фильм военный попали: едут «Грады», танки, куча военных. Но когда прилетели первые бомбы к нам, стало очень страшно. Снаряд попал в подстанцию, отключилось электричество. Света нет, связи нет. Чужих коров доить ходили, потому что люди уехали. Дома снарядами посекло. Самое страшное — это самолеты, когда ты слышишь в небе гул и не понимаешь, откуда сейчас прилетит, что сейчас упадет. Самолеты иногда летели так низко над крышами, что видно было, как на крыльях мелькал флаг Украины. Нас бомбили кассетными бомбами.

Подробное интервью читайте здесь.

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