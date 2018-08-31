Перешедшая из Заксобрания в судьи Марина Свинкина получила новый квалификационный класс

Бывший первый заместитель начальника аппарата парламента Карелии Марина Свинкина, которая в настоящее время работает судьей, получила новый квалификационный класс.

Как сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей республики, судье Медвежьегорского районного суда Карелии Марине Свинкиной присвоен седьмой квалификационный класс.

Напомним, в октябре 2017 года указом президента РФ Марина Свинкина была назначена районным судьей. С октября 2012 года по апрель 2016 года она возглавляла карельское управление Минюста России, а позже работала первым заместителем начальника аппарата парламента Карелии.

Марина Свинкина родилась в 1975 году в городе Полярные Зори Мурманской области. В 1999 году окончила юридический факультет Петрозаводского государственного университета.