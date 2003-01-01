Пожарные спасли перевернувшуюся на реке Водле лодочницу

В посёлке Кубово Пудожского района огнеборцы достали из воды тонувшую селянку.

Сегодня днём на реке Водле, протекающей возле посёлка Кубово Пудожского района, 26-летняя девушка оказалась в воде под опрокинувшейся лодкой и не могла выбраться наружу, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место происшествия прибыли трое пожарных и доставили селянку на берег.

— Медицинская помощь не потребовалась, — добавили в ведомстве.

