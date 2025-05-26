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В России ограничили суммы переводов без открытия счета

Новости. Экономика
20:30, 30 Мая 2025
фото: © CardMapr.nl / unsplash

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Законом установили максимальный порог для денежных переводов, который с 30 мая этого года вступает в силу.

Теперь, чтобы перевести более 100 тысяч рублей, надо пройти полную идентификацию или использовать для перевода свой банковский счёт. Об этом рассказали в  Банке России. 

Правила касаются прежде всего тех, кто отправляет переводы по упрощенной сехеме через сервисы денежных переводов (например, «Золотая Корона», «Юнистрим», «Квикпэй» и другие), не открывая банковский счет. Это относится и к владельцам электронных кошельков, которые не прошли полную верификацию.

Кроме того, внесены изменения в закон, которые увеличивают с 60 тыс. до 100 тыс. рублей размер остатка средств на электронном кошельке, открытом по упрощенной идентификации.

Для упрощенной идентификации финансовой организации необходимо установить фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта гражданина.

Для полной идентификации к предыдущим данным добавляются ещё адрес места жительства и ИНН (при наличии).

Новые правила нацелены на уменьшение «серых» операций, отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма.

Напомним, мошенники попытались обмануть 87-летнего петрозаводчанина и сами потеряли деньги Мужчина прокатился с комфортом за счет аферистов.

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