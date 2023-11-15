Перевозчик «Эколайнс» отменяет рейсы между Петербургом и Хельсинки

Автобусная компания рассказала, можно ли вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы в Финляндию.
Финские погранслужбы подтвердили техническое закрытие границы с Россией в ночь с пятницы на субботу.
«Это означает, что ни одно транспортное средство на любых номерах не сможет проехать через все четыре погранперехода», — рассказал директор перевозчика «Эколайнс» Андрей Волков. Об этом пишет Фонтанка.
Таким образом, последний выезд как из Хельсинки, так и из Петербурга состоится 17 ноября в 14.00.
«Люди, которые купили билеты, пока не смогут вернуть их, поскольку ситуация является форс-мажором, но через сайт смогут поменять билет на направление Таллин — Петербург, но до Таллина придется добираться самостоятельно. Система перерегистрации билетов будет работать, мы будем делать все возможное, чтобы нарастить количество рейсов», — отметил Волков.
Как рассказали в источнике, перевозчик «Совавто» сообщил, что пока ожидает информации от пограничников, но уже ищет возможность отправки дополнительного автобуса в Хельсинки в 7.45 17 ноября. Желающим поменять билеты, купленные на более поздние даты, предлагают писать в мессенджеры компании.
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