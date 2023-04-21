Перевозчик на лето вводит дополнительные авиарейсы «Петрозаводск – Сочи»

Авиапредприятие «Северсталь» вводит дополнительный рейс из Петрозаводска в Сочи с пересадкой в Череповце.

Компания «Северсталь» вводит дополнительный коммерческий рейс из Петрозаводска в Сочи с пересадкой в Череповце, сообщили в Минтрансе Карелии.



Дополнительные самолеты CRJ-100 будут летать с 10 июля по 5 сентября. Вылет из карельской столицы по понедельникам в 21.00, прилет в 02.40.



Из Сочи до Петрозаводска самолеты будут летать по вторникам. Вылет в 03.40, прилет в 08.55.



С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта «Петрозаводск» и на официальной странице авиаперевозчика.