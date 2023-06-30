Перевозчик отменил несколько автобусных рейсов в Приладожье Карелии

Власти Питкярантского района Карелии сообщили об отмене на две недели нескольких пригородных автобусов.

С 17 по 30 июля приостанавливаются рейсы автобусного маршрута № 4 из Питкяранты до поселка Харлу и обратно, а также автобуса № 5 из райцентра до деревни Ряймяля и обратно.



Об этом сообщили в официальном паблике районных властей. При этом авторы поста сослались на технические причины.





