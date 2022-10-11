Перевозчик сократил число автобусных рейсов до райцентра на юге Карелии

До начала декабря отменяются ежедневные рейсы из Петрозаводска до Лахденпохьи.

Частный перевозчик ООО «АТП» из Лахденпохьи обратился на автовокзал с просьбой сократить число рейсов до 4 декабря.



В результате автобусы до этого дня будут ездить из Петрозаводска до Лахденпохьи не каждый день, а по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.



Речь идет о маршруте № 534, отправление из Петрозаводска в 14.00. С 5 декабря рейс будет выполняться по обычному расписанию, то есть, ежедневно.



С перевозчиком можно связаться по электронной почте: mbs-block@yandex.ru.



Задать вопросы также можно на официальном сайте автовокзала в разделе «Обратная связь», в официальной группе «ВКонтакте», а также по телефону 8 (814-2) 76-10-44.