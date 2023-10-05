Перевозчики назвали даты последних рейсов на остров Кижи

Последний социальный рейс «Кометы» по маршруту «Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи» запланирован на воскресенье, 8 октября.

На скоростной туристической линии «Петрозаводск — Кижи» пока еще работает перевозчик ООО «Комета».



Последний рейс на Кижи состоится 15 октября. Отправление из Петрозаводска в 10.00.



А последний рейс на скоростной социальной линии «Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи» запланирован на воскресенье, 8 октября.



При этом компания «РЖД», которая перевозит пассажиров на судах по маршрутам «Петрозаводск — Кижи» и «Сортавала — Валаам», свою работу в этом сезоне завершила.



Об этом сообщили в паблике «Петрозаводск транспортный». Ранее мы рассказывали о стоимости проезда на «Комете».