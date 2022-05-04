Переживут ли торговые центры и кинотеатры Карелии удар санкций

Каким образом торговые центры и кинотеатры могут справиться с давлением санкций: бренды уходят с прилавков, блокбастеры покидают экран.

В торговых центрах Петрозаводска закрылись некоторые отделы популярных брендов. А в кинозалах, расположенных в тех же ТЦ, придется менять репертуар. Западные производители блокбастеров прекратили сотрудничество с Россией. Череда отмен произошла после начала «спецоперации» российских войск на территории Украины.

Торговые центры, которые в последние годы сконцентрировали в своих стенах не только торговлю, но и досуг, рискуют потерять прибыль. А покупатели и посетители кинотеатров, уставшие за время пандемии от изоляции, оказались поставлены перед новым фактом: прежних стандартов потребления больше нет.

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