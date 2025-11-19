Перинатальный центр в Петрозаводске получит новое оборудование на 257 миллионов рублей

Республиканский перинатальный центр имени К. А. Гуткина в Петрозаводске будет полностью переоснащен современной медицинской техникой.
На эти цели из федерального бюджета выделено 257,1 миллиона рублей в рамках национального проекта «Семья».
Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, за шесть лет интенсивной эксплуатации имеющееся оборудование устарело как морально, так и физически. Новое финансирование позволит закупить современную аппаратуру для медицинского учреждения.
В перечень планируемых приобретений войдут инкубаторы для новорожденных, передвижная рентгеновская система, наркозно-дыхательная аппаратура для женщин и детей, аппараты для фототерапии младенцев, а также мониторы для наблюдения за состоянием пациентов.
